Евсеев о ничьей с «Рубином»: «Нам не хватило лишь последнего паса»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат против казанского «Рубина» в матче 25-го тура РПЛ.

— Для нас каждое набранное очко — положительный результат. Мы не смотрим на место, где находимся. Мы смотрим на то, сколько набираем очков. На место в таблице посмотрим в конце сезона.

— Почему в старте не было второго ярко выраженного форварда?

— У «Рубина» есть свои козыри и плюсы, поэтому мы посчитали, что в случае выхода второго нападающего у нас были бы проблемы в обороне. Я обезопасил свои ворота и сделал упор на взаимодействие на флангах. В принципе, нам это удалось, но не хватило последнего паса, чтобы сделать завершающее действие, — сказал Евсеев после матча.