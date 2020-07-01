Министр по делам молодежи Татарстана назвал любимое место в Казани

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что парк Урицкого — это его любимое место в Казани.

«Уверен, что у каждого из нас есть место, которое ему особенно дорого. Для меня это парк Урицкого. Здесь прошло мое детство», — написал в Instagram министр.

Накануне Фаттахов прокомментировал позицию бывшей помощницы Алсу Саетовой по поправкам в Конституцию.

