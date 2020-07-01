Члены избирательного участка в Казани рассказали, как проходит их рабочий день

Члены избирательного участка №135 рассказали корреспондентам «Реального времени», что работают посменно — через день. Поскольку на участке нужно соблюдать социальное дистанцирование, то в течение дня они меняются, кто-то может отойти на несколько часов, поскольку площадь участка небольшая.

На участок они приходят к 7.30: подготавливают средства дезинфекции, раскладывают индивидуальные наборы и документацию, необходимую для голосования. Рабочий день у них не заканчивается с закрытием участка в 20.00: после дня голосования опечатываются ящики с бюллетенями, наводится порядок в помещении. Организовано трехразовое горячее питание: «Очень вкусно кормят, как в санатории», — похвалили организацию питания члены УИКа.

Что касается контингента голосующих, то председатель УИК №135 Руслан Багаутдинов рассказал, что наблюдает примерно одинаковую активность всех возрастов: и пенсионеров, и людей среднего возраста, и молодежи. Сегодня, по наблюдениям комиссии, голосование проходит активно с самого утра: люди приходят, чтобы воспользоваться своим правом проголосовать.

Сегодня, 1 июля, завершающий день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Согласно предварительным результатам голосования, после обработки 0,79% бюллетеней больше 72,92% выступили за поправки, против — 25,84%.

