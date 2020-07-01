«Уфа» — «Рубин»: Макаров и Коновалов выйдут с первых минут

Стали известны составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Уфой» и казанским «Рубином».

Тренер гостей Слуцкий произвел сразу несколько изменений — по сравнению с игрой против «Локомотива» (0:2). Вернулся на поле после некоторого недомогания Зуев. Игравший на его позиции Самошников переведен на другой фланг, а Уремович занял место Старфельта в центре защиты.

Также на поле с первых минут появится Игорь Коновалов, выходивший два подряд матча со скамейки запасных. В центре поля сыграет Давиташвили вместо Йевтича, а Макаров заменит Бакаева.



Состав «Уфы»: Беленов — Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Алиев — Фомин, Голубев, Карп, Урунов — Кротов.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Сантос, Уремович, Самошников — Коновалов, Абильдгор, Давиташвили — Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.