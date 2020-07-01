«Татаро-башкирское дерби». «Рубин» сыграет на выезде с «Уфой»

В среду, 1 июля, в столице Башкортостана состоится матч 25-го тура РПЛ между «Уфой» и казанским «Рубином».

«Татаро-башкирское дерби» пройдет на стадионе «Нефтяник». На игре ожидается около 1 500 зрителей — 10% от всей вместимости спортивной арены.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Начало матча — в 15.00 по мск. Прокомментируют игру Артем Шмельков и Артем Кочешев.

Напомним, что после 24 сыгранных туров «Рубин» набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Уфы» 31 очко и уфимцы продолжают бороться за место в еврокубках на следующий сезон.