Глава ЦИК Татарстана прокомментировал сообщения о нарушениях на выборах

Глава ЦИК РТ прокомментировал обращения о нарушениях на выборах по поправкам в Конституцию.

В Ново-Савиновском районе у ящика отсутствовала пломба. Члены избирательной комиссии сразу же переложили бюллетени в герметичный пакет. Сейчас идет разбирательство. При этом, отметил Кондратьев, было «много желающих наполнить ленту фейками, в том числе и с федерального уровня к нам в Татарстан это спускалось».

Глава ЦИК РТ рассказывает о том, что вчера поступил специальный звонок о закрытом участке. Приехали — а комиссия просто вынесла все на воздух на безопасное расстояние и ждала избирателей там.

«27 июня был ураган — 29 участков попали в зону его фронта. Комиссия приняла решение на двух участках, где была повреждена крыша, продолжить работу. За ночь повреждения устранили», — рассказал Кондратьев.

По словам спикера, среди наблюдателей есть конкуренция за поездки к гражданам для голосования на дом.

«До начала самой процедуры я не мог поверить в эту цифру, но когда сейчас объездил огромное количество участков и увидел работу наблюдателей, состав которых сформирован Общественной палатой РТ... Наблюдатели активно участвуют во всех процессах. Если раньше необходимо было объяснять, что им надо поехать вместе с членами ИК на надомное голосование, то теперь они сами проявляют инициативу. Это важно для легитимизации результатов голосования», — считает Кондратьев.

