Летом 2020 года в лагерях отдохнут 83 тысячи детей из Татарстана

100 тысяч детей из Татарстана остались без путевок в лагеря из-за коронавируса

С 1 июля в детских оздоровительных лагерях Татарстана открывается первая смена. Детей примут первые 62 загородных комплекса республики, уже успевшие пройти «антиковидную» аттестацию Роспотребнадзора. Запуск ДОЛ стал очередным послаблением карантинных ограничений. При этом пришкольных смен летом не будет, сдвинули (ориентировочно на август) и открытие «палаточных лагерей». Об этом рассказала сегодня вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Смены в ДОЛ стартуют с опозданием почти на месяц. Плюс ко всему пришлось сильно сократить количество детей на одну комнату в лагере. Поэтому детям из Татарстана достанется гораздо меньше путевок в лагеря, чем планировалось: только 82 890 против первоначального плана в 183 тысячи 604 человека.

По планам правительства РТ, в стационарных оздоровительных лагерях, в том числе в лагерях Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым, этим летом смогут отдохнуть 65 тысяч 807 человек.

В палаточных лагерях отдохнут 9 тысяч 301 человек.

В санаториях и на курортах — 7 тысяч 790 человек.

Несмотря на вынужденное сокращение числа путевок в летние лагеря, общее финансирование оздоровительной кампании из бюджета Татарстана в этом году увеличилось на 78 млн рублей (или на 5%), составив 1,6 млрд рублей. Эту цифру раскрыл министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Как детей в лагерях спрячут от коронавируса

Новые правила организации детского летнего отдыха федеральный Роспотребнадзор утвердил еще в конце мая, задолго до решения об открытии смен. В них несколько десятков строгих требований, которые серьезно изменят лагерные будни, напомнила глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Сейчас еще 57 татарстанских ДОЛ проходят экспертизы и получают разрешения на летнюю работу с детьми. Получается, что при самом благоприятном раскладе нынешним летом юных татарстанцев будут оздоравливать и развлекать 119 местных лагерей. Базовые требования к организации ДОЛ выглядят следующим образом.

Перед сменой педагогов и весь обслуживающий персонал лагеря обязывают пройти тест на антитела к новому коронавирусу, результаты представляются руководству ДОЛ и Роспотребнадзору, они действительны 72 часа.

Персонал обязан строго соблюдать масочно-перчаточный режим в течение всей смены, исключение сделано для детей и вожатых, постоянно пребывающих в контакте с детьми.

В детскую справку для лагеря вносится отметка об отсутствии контактов с носителями коронавируса или переболевшими им людьми (например, в школе, в семье и т. д.).

Во время всех смен 2020 года отменены все общелагерные мероприятия. Дети будут собираться на мероприятия исключительно поотрядно, то есть тем же составом, которым и будут три недели жить в корпусах.

Ради соблюдения социальной дистанции организовывается специальная рассадка в столовой, расстановка кроватей в спальных комнатах — минимум на расстоянии 1,5 метра. Поэтому общее число детей в смене сокращается.

В ДОЛ отменены «родительские дни» и все посещения родственниками и друзьями. Так исключается завоз в лагерь инфекции и возникновение очага заболевания.

Дети и весь обслуживающий персонал ДОЛ, организовывающий смену, заезжают в лагеря одновременно.

С территории (на территорию) детского лагеря дети, педагоги и обслуживающий персонал в ходе смены уйти/войти не смогут (только при наличии особых условий). Сотрудники лагеря живут в лагере всю смену.

Отменены все экскурсионные и развлекательные программы за пределами лагеря.

Дважды в день детям и сотрудникам лагеря будут измерять температуру.

Дезинфекционные мероприятия на территории ДОЛ будут проходить в два раза чаще (обработка помещений, посуды, мебели и рук антисептиками, проветривание и т. д.).

Большинство мероприятий пройдет на открытых верандах и площадках под открытым небом

Спецпоезд на Черное море

3 751 юный татарстанец этим летом отдохнет в ДОЛ на Черноморском побережье (в 2019 году это было 4 600 детей). В этом году договоры заключили с пятью детскими лагерями в Анапе, Туапсе и в Крыму: «Приазовец», «Витязево», «Юбилейный», «Янтарь» и ДОЛ им. Казакевича. Министр по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова отметил, в этом году впервые с 2014 года детей на Черное море повезут специальными поездами.

До сих пор детей доставляли самолетами. Переключение на другой вид транспорта позволило сэкономить 33 миллиона рублей в бюджете республики. Уменьшились и затраты родителей на отдых, подчеркнул Фаттахов, ведь теперь не будет начисляться подоходный налог на дотацию при организации авиаперелета (а это около 1,7 тысячи рублей). Стоимость родительского взноса за путевки, по его словам, в 2020 году не увеличилась (в 2019 году составила 31—32 тысячи рублей).

Совместно с Роспотребнадзором и администрацией Казанского железнодорожного вокзала специалисты Минмолодежи отработали порядок организации отправки детей в Крым. Для детей предоставят новенькие вагоны с кондиционерами и даже по два вагона-ресторана на один состав. Республиканский центр «Черноморец» уже заключил договор с компанией РЖД, согласован график движения поездов.

— Для наших групп будут организованы отдельные места сбора и проведения медосмотра, будет обеспечен так называемый «зеленый коридор» при посадке и отправке состава, одномоментный заезд и выезд детей. Мы впервые в южных лагерях создаем так называемые монолагеря, в которых не будет представителей других регионов и будут отдыхать дети только из нашей республики, — объяснил министр.

Первый рейс, по словам Фаттахова, запланирован после снятия ограничений в Республике Крым и Краснодарском крае, ориентировочно после 22 июля.

Ольга Голыжбина