Доставка детей из Татарстана в крымские лагеря спецпоездами помогла сэкономить 33 млн рублей в бюджете республики

В этом году дети из Татарстана впервые отправятся в лагеря Крыма на специализированных железнодорожных составах вместо самолетов. Такое решение помогло сэкономить 33 млн рублей в республиканском бюджете, рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Этим летом на Черном море в пяти лагерях смогут отдохнуть 3,5 тыс. детей из Татарстана: «Приазовец», «Витязево» и «Янтарь» в Анапе, «Юбилейный» в Туапсе и ДОЛ имени Казакевича в Крыму.



«Доставка детей в лагеря на Черное море будет осуществляться железнодорожным транспортом, впервые с 14-го года мы отправляем специализированные железнодорожные составы с детьми в Республику Крым. Ранее транспортировка детей осуществлялась самолетами. Важно отметить, что это решение позволило сэкономить 33 млн рублей в бюджете республики, а затраты родителей на отдых уменьшились, так как теперь не будет начисляться подоходный налог на дотацию, который ранее начислялся на получаемый при организации перелет», — сказал он.

Фаттахов уточнил, что с Роспотребнадзором по РТ и администрацией казанского железнодорожного вокзала уже согласован порядок организации отправки ребят. Для групп организуют отдельные места сбора и проведения медосмотра, обеспечат так называемый «Зеленый коридор» при посадке и отправке состава.

«В целях сокращения возможных рисков мы впервые в южных лагерях на черноморском побережье создаем так называемые монолагеря, в которых не будет представителей других регионов и будут отдыхать дети только из нашей республики. Республиканский центр «Черноморец» уже заключил договор с РЖД, которая будет обеспечивать перевозку детей, согласовали график движения поездов», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

В этом году в Татарстане на летний оздоровительный отдых детей выделено 1,6 млрд рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Охват составит 82 890 человек, из них 65 тысяч отдохнут в стационарных лагерях, в том числе в Краснодаре и Крыму.

