Глава ЦИК Татарстана о нарушениях: «Мы выезжаем на каждый сигнал, и абсолютное их большинство — фейки»

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на пресс-конференции заявил, что информация о нарушениях на голосовании по поправкам в Конституцию является фейком.

«Безусловно, поступают сообщения из интернета, но, как сказала Элла Памфилова (глава ЦИК РФ, — прим. ред.), эти ролики носят характер спланированных акций. Мы выезжаем на каждый сигнал, и абсолютное их большинство — фейки. Видим закономерности в этих вопросах, и видим, что это действительно заранее спланированные акции. А голосование идет активно, спокойно, безопасность на участках обеспечивают и РПН, и МВД, и члены УИКов», — сказал он.

По данным на 30 июня, всего проголосовали 1 804 108 жителей Татарстана.