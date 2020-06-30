Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора

Вечером 30-го июня и 1-го июля в честь предстоящего единого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ на казанской телебашне изменится подсветка. Она окрасится в цвета российского триколора.

Как сообщает Минцифры Татарстана, система освещения телебашни была смонтирована в 2018-м. Иллюминации РТРС состоят из 4 608 светодиодов и десятков прожекторов, которые управляются с помощью компьютерных программ.

Ранее триколор уже украшал телебашню к празднику Дня России.

