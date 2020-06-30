Казанская телебашня окрасится в цвета российского триколора
Вечером 30-го июня и 1-го июля в честь предстоящего единого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ на казанской телебашне изменится подсветка. Она окрасится в цвета российского триколора.
Как сообщает Минцифры Татарстана, система освещения телебашни была смонтирована в 2018-м. Иллюминации РТРС состоят из 4 608 светодиодов и десятков прожекторов, которые управляются с помощью компьютерных программ.
Ранее триколор уже украшал телебашню к празднику Дня России.
Справка
Казанская телебашня обеспечивает эфирным телерадиосигналом 39,7% населения республики. Высота конструкции —180 метров.
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