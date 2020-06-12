Телебашни в Казани и Нижнекамске окрасятся в цвета российского флага

На телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь дня России появится российский триколор. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Высота казанской башни составляет 180 метров, общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4 608.

Высота телевышки в Нижнекамске равна 196 метрам, общее количество пикселей — 5 188. С 12 по 14 июня на ней будет демонстрироваться бегущая строка «С Днем России!» и анимированный российский флаг.

Подсветку включат в вечернее время.

В апреле на телебашнях разместили призыв оставаться дома.

