Телебашни в Казани и Нижнекамске окрасятся в цвета российского флага
На телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь дня России появится российский триколор. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Высота казанской башни составляет 180 метров, общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4 608.
Высота телевышки в Нижнекамске равна 196 метрам, общее количество пикселей — 5 188. С 12 по 14 июня на ней будет демонстрироваться бегущая строка «С Днем России!» и анимированный российский флаг.
Подсветку включат в вечернее время.
В апреле на телебашнях разместили призыв оставаться дома.
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