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Телебашни в Казани и Нижнекамске окрасятся в цвета российского флага

12:20, 12.06.2020
Телебашни в Казани и Нижнекамске окрасятся в цвета российского флага
Фото: realnoevremya.ru

На телебашнях в Казани и Нижнекамске в честь дня России появится российский триколор. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Высота казанской башни составляет 180 метров, общее количество пикселей (светодиодных ламп) — 4 608.

Высота телевышки в Нижнекамске равна 196 метрам, общее количество пикселей — 5 188. С 12 по 14 июня на ней будет демонстрироваться бегущая строка «С Днем России!» и анимированный российский флаг.

Подсветку включат в вечернее время.

В апреле на телебашнях разместили призыв оставаться дома.

Технологии Татарстан
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