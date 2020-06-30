Эксперт: «Проникновение онлайн-продаж в общем объеме российского ретейла — менее 6%»

В России проникновение онлайн-продаж в общем объеме ретейла составляет менее 6%. Об этом в рамках сегодняшнего онлайн-брифинга сообщил директор по взаимодействию с госорганами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев.

«Весь онлайн-рынок вырос за время пандемии. Думаю, тренд сохранится, поскольку потребители привыкли, поняли, что это удобно, безопасно. В целом, у России очень высокий потенциал в части онлайн-торговли. Доля проникновения онлайн-продаж в общий объем ретейла — менее 6%. В Китае 20—23%, в США — 15%, в Европе — 10—15%. Россия в начале пути, у нас хорошая база, проникновение интернета. У нас большой потенциал. Мы прогнозируем, что в течение 3—4 лет показатель дорастет до 10%», — сказал он

Также эксперт отмечает, что во время пандемии возник тренд на разумное потребление. По словам Лебедева, люди заказывают только то, что действительно необходимо.

«Мы отмечаем в последнее время увеличение веса посылок, что говорит о том, что только необходимые вещи заказывают. Стало меньше мелочи — аксессуаров и так далее», — заявил Лебедев.

В июне онлайн-продажи на площадке «AliExpress Россия» в Казани выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном казанцы покупали смартфоны и аксессуары, товары для дома, ТВ, платья, наушники, ноутбуки, футболки и рубашки, бортовые компьютеры для авто, инструменты и сумки.