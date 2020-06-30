Синоптики Татарстана прогнозируют небольшой дождь и не выше +19°С
Во вторник, 30 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер северный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Температура воздуха по прогнозам синоптиков составит от +14°С до +19°С. В Казани столбики термометров будут колебаться в районе 16—18 градусов тепла, в Набережных Челнах ожидается такая же температура.Общество Татарстан
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