Абитуриенты уже подали в КФУ 10 тысяч заявлений

На понедельник абитуриенты подали в КФУ уже 10 тысяч заявок на поступление. Это в пять раз больше, чем за такой же период в прошлом году.

При этом заявки на сегодня поступили от 6 270 человек, рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.

«Это связано с тем, что в 2020 году абитуриенты подают заявления не дожидаясь результатов ЕГЭ», — приводит его слова пресс-служба КФУ.

Число иностранных абитуриентов на данный момент составляет более 2 500 человек. Они подали свыше 4 500 заявлений.

Ранее сообщалось, что подать документы в университет можно с 20 июня по 18 августа. Дополнительные вступительные испытания перенесены и начнутся с 5 августа.

