Документы для поступления в КФУ будут приниматься до 18 августа

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Подать документы в Казанский федеральный университет (КФУ) можно с 20 июня по 18 августа. Дополнительные вступительные испытания перенесены и начнутся с 5 августа. Поэтому секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров обратил внимание, что тем, кто их сдает, необходимо подать документы до 3 августа.

Сейчас абитуриент, подавая документы, не имеет результатов ЕГЭ.

«Результаты ЕГЭ абитуриентам подавать не нужно. После того как работы ребят проверили, их результаты появляются в этой федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации. И мы сами, сотрудники приемной комиссии, выгружаем оттуда результаты тех абитуриентов, которые подали к нам заявления. Это делается без их участия, и им на эту тему беспокоиться не следует», — пояснил Бодров.

В приемную кампанию на учебный год 2020—2021 КФУ планирует принять 5 330 бюджетников. То есть в вузе на 15 бюджетных мест меньше, чем в предыдущем году.

