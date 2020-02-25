Казанский суд повторно отстранил от должности главного следователя Челнов

По ходатайству Следкома Советский райсуд Казани вновь отстранил от должности главу следственного отдела СКР Набережных Челнов Камиля Халиева и его зама Ильдара Шакирова. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.

Материалы рассматривала судья Алсу Шайхутдинова. Она согласилась с доводами следователя, что оба ВИП-силовика, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями, могут оказать противодействие объективному расследованию, оставаясь на своих местах.

Решение по главным следователям автограда вынесено 21 февраля. Ранее Халиева и Шакирова уже отстраняли от работы, однако Верховный суд РТ отменил оба решения.

По данным «Реального времени», претензии к руководителям Набережночелнинского отдела Следкома появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.