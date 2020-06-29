Голосование по поправкам и бройлерные цыплята: новое в постах глав районов в «Инстаграме» 29 июня

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он выложил фото возле урны для голосования. Сам чиновник стоит в маске и перчатках и опускает бюллетень. На других снимках видно, как глава района показывает паспорт сотруднику избиркома и заполняет бюллетень.

Побывал на одном из УИКов и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Однако он видимо проголосовал раньше. На этот раз Рягат Галиагзамович решил проверить как работают участки и какие приняты меры безопасности. Судя по снимкам, все меры соблюдены: разметка на полу, средства дезинфекции и прочее.

А вот в Дрожжановском районе работа сосредоточена на селе. Глава района Марат Гафаров показал в своем Instagram бройлерных цыплят на одной из птицеферм. Сотни птенчиков ходят по загончику среди опилок, поилок и кормушек.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин показал снимки с совещания по обеспечению правопорядка. На фото работники правоохранительных органов и чиновники. Они обсуждали вопросы воспитания юных нарушителей и социализации освободившихся заключенных.

Евгений Калашников