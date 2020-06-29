Чемпиона мира Загитова призвали на военную службу

Победитель мирового первенства по фехтованию среди кадетов Рафаэль Загитов пройдет военную службу в спортивной роте в рамках весенней компании. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Спортсмен пройдет военную службу по призыву в спортивной роте ЦСКА. Накануне он вместе с еще 38 спортсменами торжественно принял военную присягу в Самаре.

В сообщении отмечается, что среди призванных на службу один мастер спорта международного класса и 25 мастеров спорта России, представляющие 15 видов спорта.

Загитов является обладателем золотых медалей в составе сборной России по фехтованию в смешанной командной эстафете на чемпионате мира среди кадетов.

