10 лет AliExpress в России: большие курьезы, большие покупки, большая история

Как бы нам ни казалось, что «Али» был всегда, тем не менее это одна из относительно молодых компаний — сегодня ей исполняется всего 10 лет. В России площадка запустилась практически сразу же после «мировой премьеры» — уже 10 апреля 2010 года россиянин мог купить здесь товары с описанием на русском языке. «Реальное время» вспоминает, как прошли эти 10 лет, предлагая вашему вниманию 10 фактов и историй об AliExpress в России.