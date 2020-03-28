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10 лет AliExpress в России: большие курьезы, большие покупки, большая история

07:00, 28.03.2020

От «мода невидимый выколи глаз» до «римейков» Тимати

10 лет AliExpress в России: большие курьезы, большие покупки, большая история
Фото: ferra.ru

Как бы нам ни казалось, что «Али» был всегда, тем не менее это одна из относительно молодых компаний — сегодня ей исполняется всего 10 лет. В России площадка запустилась практически сразу же после «мировой премьеры» — уже 10 апреля 2010 года россиянин мог купить здесь товары с описанием на русском языке. «Реальное время» вспоминает, как прошли эти 10 лет, предлагая вашему вниманию 10 фактов и историй об AliExpress в России.

  1. Качество переводов
    Отдельная, постоянно длящаяся история — это, конечно, бессмертное качество переводов описаний товаров на AliExpress. Изначально эти описания выполнял сам продавец на родном китайском, а нанимать на гигантский маркетплейс сотни тысяч переводчиков в век развития цифровой эры было бы слишком накладно и неэффективно. Поэтому положились на мощности электронных переводчиков: на «Али» использовался Google Translate.

    Первые несколько лет работы сервиса русскоязычные описания товаров были набором слов, весьма причудливо друг с другом сочетавшихся. Приходилось много думать. Например, «овца среднего возраста женская» — это шубка из овчины, а «мода невидимый выколи глаз» — набор шпилек для волос. Зачастую удобнее было прочесть английский перевод — там тоже было не без греха, но хотя бы примерно понятно.

    Сейчас эти времена уже в прошлом: смешные описания все еще попадаются, но за 10 лет нейросети изрядно поднатаскали Google Translate в переводах, да еще и внутри самой платформы появился сервис, через который покупатели могут предложить продавцу свой вариант перевода.

    Фото irecommend.ru
  2. Купил, получил — под суд

    Российские пользователи сначала очень полюбили «шпионские штучки», которые предлагала китайская платформа. Многие воспринимали как игрушки разнообразные девайсы с подслушивающими, записывающими и снимающими устройствами. Тем более что стоили они у трудолюбивых китайцев сущие копейки. Но российские надзорные органы не дремали, и вскоре пошла волна административных дел и штрафов за незаконную покупку таких «игрушек».

    Например, в 2017 году в Челябинской области оштрафовали на 15 тысяч рублей 28-летнего мужчину за то, что он заказал GSM-радиомикрофон для улучшения системы сигнализации своей машины. Экспертиза сочла, что устройство — спецтехсредство, используемое для негласного получения информации. Микрофон с симкой внутри можно было установить в любом помещении, а потом звонить на номер сим-карты и использовать его в качестве приемного звука. Несчастный и не подозревал, что покупает запрещенную вещь. Подобных дел по России было открыто несколько десятков.

    Фото journal.tinkoff.ru
  3. Россия — мировой рекордсмен покупок на AliExpress

    Самый крупный в мире рынок сбыта товаров, продаваемых на AliExpress, — Россия. К ноябрю 2019 года количество уникальных пользователей площадки в нашей стране составило 24,9 миллиона человек — это на 30% больше, чем в 2018 году. Площадка завоевала среди россиян бешеную популярность в основном благодаря дешевизне представленных товаров по сравнению с аналогичными, предлагаемыми на отечественных интернет-площадках. На китайском маркетплейсе самые низкие издержки и наценки, а до недавних пор зарубежные площадки еще и российских налогов не платили. Поэтому на «Али» действительно были, да и остаются весьма привлекательные цены (правда, качество часто соответствующее). Чаще всего российские пользователи покупали на AliExpress одежду, чехлы для телефонов и наборы для маникюра. Сейчас фокус смещается в сторону техники.

    На распродаже 11 и 12 ноября 2019 года 5 миллионов россиян потратили на AliExpress 17,2 млрд рублей — в среднем покупали товаров на 350 млн рублей в час. Более 15% из этого оборота пришлось на российских продавцов в сервисе TMall.
    Фото youtube.com



  4. Как китайские продавцы обманывают российских покупателей

    Легендарные картинки с противопоставлением «ожидание — реальность» по всему Рунету появились именно с широким распространением популярности «Али». В погоне за фантастической дешевизной покупатели верили красивой картинке и получали совсем не то, на что рассчитывали.

    Самый частый случай таких «разводов» — конечно, дешевая женская одежда. Свадебные платья по 1 500 рублей, вечерние по 900, роскошные (на картинке) летние сарафаны по 400 и брендовые сумки по 500, разумеется, по прибытии к заказчику превращались в тыкву. Сшитые криво и косо, с торчащими нитками, собранные по инопланетным лекалам, зачастую не того цвета и чаще всего не того размера, из жуткой ткани — это еще не весь набор сюрпризов, который мог поджидать незадачливого шопоголика.

    От этого и сейчас никто не застрахован, но если соблюдать разумные рекомендации (пользоваться только проверенными магазинами, всегда подробно изучать отзывы других покупателей об этом продавце, посмотреть его рейтинг), то шансы на ошибку все-таки уменьшились за прошедшие 10 лет. В конце концов, очень развита служба поддержки покупателей на самом AliExpress: если открыть спор и претензию, то с большой вероятностью деньги вам вернут.
    Фото irecommend.ru

  5. Как российские покупатели обманывают китайских продавцов

    Этот повод для скандалов прямо вытекает из пункта 4. Российские покупатели — народ смекалистый, и, осознав, что открытый в аккаунте спор с продавцом в 80% случаев приведет к возврату денег, начали открывать чуть ли не целые онлайн-курсы, посвященные тому, как заработать на китайских торговцах.

    Среди советов, размещенных на подобных ресурсах, — например, нарисовать в фотошопе трещину на экране новенького телефона, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. Или, допустим, сделать ножницами надрез на только что полученной блузке, сфотографировать ее, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. Или, к примеру, обвинить продавца в том, что он предоставил неверный трек отправления, получить посылку, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. В общем, способов много. В итоге терпеливым китайцам это надоело, и они начали массово блокировать аккаунты российских пользователей (банили по IP и по почтовым адресам). В 2018 году этот скандал изрядно пошевелил пространство онлайн-торговли.
  6. Скандал с Тимати, в творчестве которого слишком много «римейков»

    Бренд певца Тимати BlackStar как минимум дважды за последние годы вляпывался в некрасивые истории с AliExpress. Это оказался тот редкий случай, когда не китайцы заимствуют у западного бренда коллекцию, а наоборот.

    Фото fashionunited.ru

    Началось все год назад, в марте 2019-го: Тимати представил беспроводные наушники под собственным брендом BlackStar Click'N'Play. Они стоили около 7 тысяч рублей, обладали симпатичным дизайном, обеспечивали водонепроницаемость и прочие полезные функции. Но интернет-пользователи с изумлением нашли абсолютно такие же наушники у одного из продавцов на «Али» — втрое дешевле. Тогда Тимати удалось отмолчаться.

    Через пару месяцев после скандала с наушниками последовала еще более громкая и глупая история: бренд Black Star помпезно презентовал перед министром обороны Сергеем Шойгу «эксклюзивную» милитари-коллекцию для «Армии России». Но коварные интернет-пользователи не дремали: в пучинах позапрошлогодней коллекции на AliExpress нашли и этот «эксклюзив». Вышло неудобно.
  7. 500 тонн посылок, застрявших на таможне

    Посылки с AliExpress в 2013 году стали косвенной причиной увольнения руководителя «Почты России» Александра Киселева. В канун Нового года в московских аэропортах и на таможенных пунктах скопилось около 500 тонн международных почтовых отправлений. В основном это были покупки граждан в интернет-магазинах, по большей части — с «Али». «Почтовый коллапс» продлился больше месяца. Его связывали с разными причинами: «Почта России» сетовала на недостаточную укомплектованность штата таможенников, но и ей самой необходимо было обновление.

    Фото akket.com

    Пришедший на смену Киселеву Дмитрий Страшнов начал реформу «Почты России»: построил распределительные центры, улучшил работу электронных сервисов. В результате посылки с AliExpress приходят к россиянам значительно быстрее и по куда более понятным логистическим схемам.
  8. «Коронавирусные посылки»

    Среди множества фейков, придуманных вокруг ситуации с коронавирусом, особое место занимают «коронавирусные посылки» с AliExpress. Дело в том, что, несмотря на особый режим, в котором Китай жил последние два месяца, большинство продавцов исправно отправляли посылки, в том числе и в Россию. Вокруг этого возникло множество спекуляций: люди, не очень сведущие в ситуации, утверждали, что прибывшие из «очага инфекции» посылки трогать нельзя, поскольку от них можно заразиться. Между тем в мире еще не зафиксировано ни одного случая, когда коронавирусная инфекция передалась бы человеку через предмет, около месяца проведший в пути на разных распределительных пунктах.

    Фото info.sibnet.ru

    Так что AliExpress, похоже, с честью вынес «идеальный шторм»: заказов здесь стало если и меньше, то ненамного, а учитывая массовый режим изоляции по всему миру, онлайн-формат торговли оказывается оптимальной формой вдумчивого шопинга.
  9. В России свой Aliexpress, с Mail.Ru Group и «Мегафоном»

    Материнская компания «Али», IT-гигант Джека Ма Alibaba, российские «Мегафон», Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в октябре минувшего года создали совместное предприятие AliExpress Russia. У этой компании два гендиректора — руководитель AliExpress в России Лю Вэй с китайской стороны и первый замгендиректора Mail.ru Дмитрий Сергеев с российской. Председателем совета директоров AliExpress Russia стал гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

    Фото wikipedia.org

    Интеграция «Али» в русскую жизнь идет полным ходом: создается собственная платежная система (этим занимаются Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и Alipay). С февраля 2019 года пользователи «ВКонтакте» могут приобретать товары с «Али» на платформе VK Apps, а в сервис TMall (представляющий в маркетплейсе бренды тех стран, в которых работает AliExpress) потянулись сотни российских продавцов.
  10. Трогательная акция: AliExpress благодарит своих «пионеров»

    В преддверии празднования десятилетнего юбилея «AliExpress Россия» поблагодарила первых покупателей площадки в десяти городах России — Казань в их числе.

    Площадка выбрала героев рекламной кампании среди тех, кто 10 лет назад оформил первые 500 заказов в России. Их фотографии с благодарностями от торговой площадки размещены на билбордах в их родных городах. От Казани в кампании представлен покупатель по имени Николай Галкин. «Готовясь к десятилетию площадки, мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Тех, кто стал нашим покупателем 10 лет назад и остается им до сих пор. Эти люди — главные амбассадоры AliExpress, которым мы хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя», — сообщила творческая группа в «AliExpress Россия».

    Фото vc.ru

Людмила Губаева
ТехнологииITОбщество Татарстан
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