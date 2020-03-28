10 лет AliExpress в России: большие курьезы, большие покупки, большая история
От «мода невидимый выколи глаз» до «римейков» Тимати
Как бы нам ни казалось, что «Али» был всегда, тем не менее это одна из относительно молодых компаний — сегодня ей исполняется всего 10 лет. В России площадка запустилась практически сразу же после «мировой премьеры» — уже 10 апреля 2010 года россиянин мог купить здесь товары с описанием на русском языке. «Реальное время» вспоминает, как прошли эти 10 лет, предлагая вашему вниманию 10 фактов и историй об AliExpress в России.
- Качество переводов
Отдельная, постоянно длящаяся история — это, конечно, бессмертное качество переводов описаний товаров на AliExpress. Изначально эти описания выполнял сам продавец на родном китайском, а нанимать на гигантский маркетплейс сотни тысяч переводчиков в век развития цифровой эры было бы слишком накладно и неэффективно. Поэтому положились на мощности электронных переводчиков: на «Али» использовался Google Translate.
Первые несколько лет работы сервиса русскоязычные описания товаров были набором слов, весьма причудливо друг с другом сочетавшихся. Приходилось много думать. Например, «овца среднего возраста женская» — это шубка из овчины, а «мода невидимый выколи глаз» — набор шпилек для волос. Зачастую удобнее было прочесть английский перевод — там тоже было не без греха, но хотя бы примерно понятно.
Сейчас эти времена уже в прошлом: смешные описания все еще попадаются, но за 10 лет нейросети изрядно поднатаскали Google Translate в переводах, да еще и внутри самой платформы появился сервис, через который покупатели могут предложить продавцу свой вариант перевода.
Фото irecommend.ru
- Купил, получил — под суд
Российские пользователи сначала очень полюбили «шпионские штучки», которые предлагала китайская платформа. Многие воспринимали как игрушки разнообразные девайсы с подслушивающими, записывающими и снимающими устройствами. Тем более что стоили они у трудолюбивых китайцев сущие копейки. Но российские надзорные органы не дремали, и вскоре пошла волна административных дел и штрафов за незаконную покупку таких «игрушек».
Например, в 2017 году в Челябинской области оштрафовали на 15 тысяч рублей 28-летнего мужчину за то, что он заказал GSM-радиомикрофон для улучшения системы сигнализации своей машины. Экспертиза сочла, что устройство — спецтехсредство, используемое для негласного получения информации. Микрофон с симкой внутри можно было установить в любом помещении, а потом звонить на номер сим-карты и использовать его в качестве приемного звука. Несчастный и не подозревал, что покупает запрещенную вещь. Подобных дел по России было открыто несколько десятков.
Фото journal.tinkoff.ru
- Россия — мировой рекордсмен покупок на AliExpress
Самый крупный в мире рынок сбыта товаров, продаваемых на AliExpress, — Россия. К ноябрю 2019 года количество уникальных пользователей площадки в нашей стране составило 24,9 миллиона человек — это на 30% больше, чем в 2018 году. Площадка завоевала среди россиян бешеную популярность в основном благодаря дешевизне представленных товаров по сравнению с аналогичными, предлагаемыми на отечественных интернет-площадках. На китайском маркетплейсе самые низкие издержки и наценки, а до недавних пор зарубежные площадки еще и российских налогов не платили. Поэтому на «Али» действительно были, да и остаются весьма привлекательные цены (правда, качество часто соответствующее). Чаще всего российские пользователи покупали на AliExpress одежду, чехлы для телефонов и наборы для маникюра. Сейчас фокус смещается в сторону техники.
На распродаже 11 и 12 ноября 2019 года 5 миллионов россиян потратили на AliExpress 17,2 млрд рублей — в среднем покупали товаров на 350 млн рублей в час. Более 15% из этого оборота пришлось на российских продавцов в сервисе TMall.
Фото youtube.com
- Как китайские продавцы обманывают российских покупателей
Легендарные картинки с противопоставлением «ожидание — реальность» по всему Рунету появились именно с широким распространением популярности «Али». В погоне за фантастической дешевизной покупатели верили красивой картинке и получали совсем не то, на что рассчитывали.
Самый частый случай таких «разводов» — конечно, дешевая женская одежда. Свадебные платья по 1 500 рублей, вечерние по 900, роскошные (на картинке) летние сарафаны по 400 и брендовые сумки по 500, разумеется, по прибытии к заказчику превращались в тыкву. Сшитые криво и косо, с торчащими нитками, собранные по инопланетным лекалам, зачастую не того цвета и чаще всего не того размера, из жуткой ткани — это еще не весь набор сюрпризов, который мог поджидать незадачливого шопоголика.
От этого и сейчас никто не застрахован, но если соблюдать разумные рекомендации (пользоваться только проверенными магазинами, всегда подробно изучать отзывы других покупателей об этом продавце, посмотреть его рейтинг), то шансы на ошибку все-таки уменьшились за прошедшие 10 лет. В конце концов, очень развита служба поддержки покупателей на самом AliExpress: если открыть спор и претензию, то с большой вероятностью деньги вам вернут.
Фото irecommend.ru
- Как российские покупатели обманывают китайских продавцов
Этот повод для скандалов прямо вытекает из пункта 4. Российские покупатели — народ смекалистый, и, осознав, что открытый в аккаунте спор с продавцом в 80% случаев приведет к возврату денег, начали открывать чуть ли не целые онлайн-курсы, посвященные тому, как заработать на китайских торговцах.
Среди советов, размещенных на подобных ресурсах, — например, нарисовать в фотошопе трещину на экране новенького телефона, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. Или, допустим, сделать ножницами надрез на только что полученной блузке, сфотографировать ее, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. Или, к примеру, обвинить продавца в том, что он предоставил неверный трек отправления, получить посылку, предъявить продавцу претензию и получить с него компенсацию. В общем, способов много. В итоге терпеливым китайцам это надоело, и они начали массово блокировать аккаунты российских пользователей (банили по IP и по почтовым адресам). В 2018 году этот скандал изрядно пошевелил пространство онлайн-торговли.
- Скандал с Тимати, в творчестве которого слишком много «римейков»
Бренд певца Тимати BlackStar как минимум дважды за последние годы вляпывался в некрасивые истории с AliExpress. Это оказался тот редкий случай, когда не китайцы заимствуют у западного бренда коллекцию, а наоборот.
Фото fashionunited.ru
Началось все год назад, в марте 2019-го: Тимати представил беспроводные наушники под собственным брендом BlackStar Click'N'Play. Они стоили около 7 тысяч рублей, обладали симпатичным дизайном, обеспечивали водонепроницаемость и прочие полезные функции. Но интернет-пользователи с изумлением нашли абсолютно такие же наушники у одного из продавцов на «Али» — втрое дешевле. Тогда Тимати удалось отмолчаться.
Через пару месяцев после скандала с наушниками последовала еще более громкая и глупая история: бренд Black Star помпезно презентовал перед министром обороны Сергеем Шойгу «эксклюзивную» милитари-коллекцию для «Армии России». Но коварные интернет-пользователи не дремали: в пучинах позапрошлогодней коллекции на AliExpress нашли и этот «эксклюзив». Вышло неудобно.
- 500 тонн посылок, застрявших на таможне
Посылки с AliExpress в 2013 году стали косвенной причиной увольнения руководителя «Почты России» Александра Киселева. В канун Нового года в московских аэропортах и на таможенных пунктах скопилось около 500 тонн международных почтовых отправлений. В основном это были покупки граждан в интернет-магазинах, по большей части — с «Али». «Почтовый коллапс» продлился больше месяца. Его связывали с разными причинами: «Почта России» сетовала на недостаточную укомплектованность штата таможенников, но и ей самой необходимо было обновление.
Фото akket.com
Пришедший на смену Киселеву Дмитрий Страшнов начал реформу «Почты России»: построил распределительные центры, улучшил работу электронных сервисов. В результате посылки с AliExpress приходят к россиянам значительно быстрее и по куда более понятным логистическим схемам.
- «Коронавирусные посылки»
Среди множества фейков, придуманных вокруг ситуации с коронавирусом, особое место занимают «коронавирусные посылки» с AliExpress. Дело в том, что, несмотря на особый режим, в котором Китай жил последние два месяца, большинство продавцов исправно отправляли посылки, в том числе и в Россию. Вокруг этого возникло множество спекуляций: люди, не очень сведущие в ситуации, утверждали, что прибывшие из «очага инфекции» посылки трогать нельзя, поскольку от них можно заразиться. Между тем в мире еще не зафиксировано ни одного случая, когда коронавирусная инфекция передалась бы человеку через предмет, около месяца проведший в пути на разных распределительных пунктах.
Фото info.sibnet.ru
Так что AliExpress, похоже, с честью вынес «идеальный шторм»: заказов здесь стало если и меньше, то ненамного, а учитывая массовый режим изоляции по всему миру, онлайн-формат торговли оказывается оптимальной формой вдумчивого шопинга.
- В России свой Aliexpress, с Mail.Ru Group и «Мегафоном»
Материнская компания «Али», IT-гигант Джека Ма Alibaba, российские «Мегафон», Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в октябре минувшего года создали совместное предприятие AliExpress Russia. У этой компании два гендиректора — руководитель AliExpress в России Лю Вэй с китайской стороны и первый замгендиректора Mail.ru Дмитрий Сергеев с российской. Председателем совета директоров AliExpress Russia стал гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.
Фото wikipedia.org
Интеграция «Али» в русскую жизнь идет полным ходом: создается собственная платежная система (этим занимаются Mail.ru Group, «Мегафон», USM, РФПИ и Alipay). С февраля 2019 года пользователи «ВКонтакте» могут приобретать товары с «Али» на платформе VK Apps, а в сервис TMall (представляющий в маркетплейсе бренды тех стран, в которых работает AliExpress) потянулись сотни российских продавцов.
- Трогательная акция: AliExpress благодарит своих «пионеров»
В преддверии празднования десятилетнего юбилея «AliExpress Россия» поблагодарила первых покупателей площадки в десяти городах России — Казань в их числе.
Площадка выбрала героев рекламной кампании среди тех, кто 10 лет назад оформил первые 500 заказов в России. Их фотографии с благодарностями от торговой площадки размещены на билбордах в их родных городах. От Казани в кампании представлен покупатель по имени Николай Галкин. «Готовясь к десятилетию площадки, мы подумали, что будет здорово найти пользователей, которые были с нами с самого начала. Тех, кто стал нашим покупателем 10 лет назад и остается им до сих пор. Эти люди — главные амбассадоры AliExpress, которым мы хотим сказать «Спасибо» максимально ярко, чтобы каждый город увидел своего героя», — сообщила творческая группа в «AliExpress Россия».
Фото vc.ru
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