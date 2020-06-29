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На границе России и Китая подрались два медведя

17:10, 29.06.2020 1
На границе России и Китая подрались два медведя
Фото: www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.publicdomainpictures.net%2Fru%2Fview-image.php%3Fimage%3D82599%26picture%3D-4&psig=AOvVaw3OF3Jpp95JofcIqCOfMzJi&ust=1593525745956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDWjZSYp-oCFQAAAAAdAAAAABAD

В Еврейской автономной области, около российско-китайской границы, подрались два медведя.

«Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — сообщил центр «Амурский тигр» в Instagram.

Также медведи поломали часть фотоловушек, однако центр все равно опубликовал короткое видео драки.

В дальневосточном филиале центра «РИА Новости» сообщили, что медведи «капитально сломали» пограничное инженерно-техническое сооружение на российско-китайской границе. Сейчас его уже восстановили.

Отмечается, что госграниц для животных не существует.

«По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:45
    Кто выиграл? Русский, надеюсь)))
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