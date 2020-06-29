На границе России и Китая подрались два медведя

В Еврейской автономной области, около российско-китайской границы, подрались два медведя.

«Тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали!» — сообщил центр «Амурский тигр» в Instagram.



Также медведи поломали часть фотоловушек, однако центр все равно опубликовал короткое видео драки.

В дальневосточном филиале центра «РИА Новости» сообщили, что медведи «капитально сломали» пограничное инженерно-техническое сооружение на российско-китайской границе. Сейчас его уже восстановили.



Отмечается, что госграниц для животных не существует.

«По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России. Чем закончился поединок неизвестно», — сказал собеседник агентства.