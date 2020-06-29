Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года. Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

• Квартира в новостройке — от 5,9% годовых;

• Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

• Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых;

• Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Также дисконт 0,3 процентного пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

• Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых;

• Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых;

• Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем стабильный интерес жителей регионов на территории Волго-Вятского банка к ипотечным кредитам. Потому мы продлили акцию по предоставлению дисконта в 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации для наших клиентов до февраля 2021 года.

Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Отмечу, что сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк