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Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года

17:06, 29.06.2020

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Акция продлится до 1 февраля 2021 года. Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

• Квартира в новостройке — от 5,9% годовых;

• Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых.

Акция распространяется на льготные программы господдержки:

• Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых;

• Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Также дисконт 0,3 процентного пункта суммируется со скидкой от застройщика в первые 2 года в рамках программы субсидирования:

• Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых;

• Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых;

• Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы отмечаем стабильный интерес жителей регионов на территории Волго-Вятского банка к ипотечным кредитам. Потому мы продлили акцию по предоставлению дисконта в 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации для наших клиентов до февраля 2021 года.

Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Отмечу, что сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка».

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк
ЭкономикаБанки
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