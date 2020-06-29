В «Ак Барс Доме» презентовали правильные детские площадки

Фото: «Ак Барс Дом»

Проектировать и принимать конструкции для детских площадок в России теперь будут по-новому. Требования к благоустройству детских игровых и спортивных зон, которые ранее были лишь рекомендательными, теперь являются обязательными и зафиксированы в соответствующем техническом регламенте. Для более детального изучения нововведений команда застройщика «Ак Барс Дом» пригласила экспертов в области оборудования детских игровых и спортивных площадок ассоциации «ГОРОД» на свои крупные площадки в сданных жилых комплексах.



Ведущие эксперты ассоциации по безопасности посетили детские площадки в ЖК «Тулпар» и «Солнечный город». На примере уже установленных площадок команда «Ак Барс Дом» вместе со специалистами ассоциации и производителями оборудования дополнительно разобрали важные детали установки и проектирования конструкций, которые обеспечивают безопасность детей в игровой зоне. Теперь важным аспектом становятся даже угол наклона горки и другие игровые детали.

Благодаря подобным встречам в «Ак Барс Дом» повышается квалификация специалистов на всех уровнях — от выбора оборудования при проектировании детских площадок до приема технадзором и полной эксплуатации. Здоровье и безопасность наших детей является приоритетом для компании и стимулирует специалистов к дальнейшим улучшениям.

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