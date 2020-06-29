В Челнах приостановили деятельность кальянной — там застали одновременно 10 человек

В Набережных Челнах судебные приставы по решению суда приостановили деятельность кальянной Sherlock Hookah Loft на 30 суток. Там на момент проверки находились 10 посетителей, которым предоставляли кальяны, что является нарушением постановления кабмина РТ.



Индивидуального предпринимателя признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. После решения суда приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

Ранее в Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность «Донер Сити» по улице Адоратского на 45 суток — повар кафе работал без перчаток.