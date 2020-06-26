В Казани приставы временно закрыли второе кафе «Донер Сити»

Накануне в Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность «Донер Сити» по улице Адоратского на 45 суток — повар кафе работал без перчаток.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Это уже второй случай правонарушения.

Суд признал предпринимателя виновным и приостановил деятельность павильона на 45 суток. В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

В начале июня в Казани судебные приставы закрыли кафе «Донер Сити» на улице Портовой. Заведению запрещено работать 90 суток.