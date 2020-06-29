Сети магазинов по продаже электронного инструмента и стройматериалов рассматривают Татарстан для развития

Российская сеть магазинов электрического инструмента «220 Вольт» и санкт-петербургская компания, которая продает строительные материалы, «Петрович» рассматривают Татарстан как регион для дальнейшего развития бизнеса, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев на встрече с журналистами.



У компании «220 Вольт» есть только три магазина в Татарстане, все они расположены в Казани.

«Петрович» — отечественный DIY-ретейлер. Компания имеет пункты выдачи в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

В мае президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук договорились о строительстве технопарка Wildberries в Татарстане. Общая площадь предприятия составит 40 тысяч кв. м, оно расположится на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Площадка создается для представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Wildberries возьмет на себя решение логистических задач и обеспечит сбыт продукции, в том числе за пределами России.

