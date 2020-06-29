В КФУ пройдет онлайн-консультация по сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 29 июня в 15.00 проведет онлайн-консультацию по сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Мероприятие пройдет в официальном instagram-аккаунте КФУ. В ходе часовой прямой трансляции преподаватели университета расскажут о секретах успешной сдачи экзаменов, разберут сложные задачи, которые попадались на прошлогодних экзаменах, формат заданий и типичные ошибки, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Сегодня стартует основная волна ЕГЭ и проходят экзамены по географии, литературе и информатике. В два дня пройдет экзамен по русскому языку — 2 и 3 июля. ЕГЭ по математике будет 6 июля, по истории и физике — 9-го. Экзамены по обществознанию и химии пройдут 13-го числа, а по биологии — 16-го.



В Татарстане ЕГЭ пройдет без масок, но с максимальными мерами предосторожности. Дистанционной сдачи экзаменов не предусмотрено.

