ЕГЭ пройдет в Татарстане без масок и без пересдачи

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ЕГЭ в Татарстане пройдет без масок, но с максимальными мерами предосторожности, сообщил в прямом эфире министр образования Рафис Бурганов.

Дистанционной сдачи экзаменов не предусмотрено. Экзамены начнутся в 10.00 по местному времени, но их продолжительность по различным предметам различается. И главное — пересдача неудовлетворительного результата в 2020 году не предусмотрена.

Исключения будут сделаны по решению председателя ГЭК для тех, кто не явился на экзамен или не завершил экзаменационную работу по уважительным причинам (документально подтвержденные болезнь или иные обстоятельства), и участникам экзамена, чья апелляция о нарушении порядка проведения экзаменов была удовлетворена.

Ранее «Реальное время» сообщало, от сдачи ЕГЭ в этом году отказались 400 выпускников.