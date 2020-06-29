В ЦИК Татарстана поступило 11 сообщений о нарушениях на участках, подтвердилось одно

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В ЦИК Татарстана поступило 11 сообщений о нарушениях на участках, подтвердилось лишь одно. Об этом сообщил председатель ЦИК в республике Андрей Кондратьев.

Глава татарстанского ЦИК отметил, что лично следит за этими сообщениями. Он рассказал о случае, когда журналиста якобы не пустили на участок для голосования.

«В СМИ написали, что не пускают на участках. Я тут же прыгнул в машину, через три минуты я был на месте, а он убежал», — сказал Кондратьев.

По его словам, выяснилось, что этот журналист отказался пройти термометрию, не надел перчатки. Ворвался на участок, стал снимать урны для голосования и только потом представился и сообщил, что он представитель СМИ.

Председатель ЦИК подчеркнул, что позвонил этому журналисту, чтобы разобраться в ситуации, потом отвлекся на 2 минуты и попросил подождать. «Не дождался», — сказал Кондратьев, подчеркнув, что, наверное, нечего было обсуждать.

В Татарстане по поправкам в Конституцию России проголосовали 1 487 200 человек, это 50,59% избирателей.

