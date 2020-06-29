В Татарстане по поправкам в Конституцию проголосовали 50% жителей

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В Татарстане по поправкам в Конституцию России проголосовали 1 487 200 избирателей, это 50,59%. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

До 1 июля у татарстанцев есть возможность проголосовать на открытом воздухе. Площадки на придомовых территориях, в шатрах и автобусах 1 июля работать не будут.

Кондратьев повторил, что автобусы для голосования пользуются спросом среди избирателей.

«Гражданам нашим очень нравится эта форма для голосования», — отметил глава ЦИК республики.

В автобусах приняли 92 430 избирателей.



Накануне явка на голосование составила 1,1 млн человек.