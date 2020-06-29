В Казани появились плакаты с просьбой помочь приюту для животных или «хотя бы» проголосовать за поправки в Конституцию

В Казани появились плакаты с просьбой перевести деньги на содержание животных в приюте «Кот и пес, или «хотя бы проголосовать за поправки в Конституцию о защите животных до 1 июля». Фото плакатов очевидцы разместили в соцсетях.

Как говорится на плакате, после принятия поправок государство будет обязано помогать приютам для бездомных животных.

В самом приюте «Кот и Пес» накануне сообщили, что не имеют отношения к этим плакатам.

«От имени руководства приюта сообщаем, что не имеем отношения к размещенному плакату с просьбой о помощи нашим животным и в поддержку поправок в Конституцию РФ», — говорится в сообщении благотворительного фонда.