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В Казани появились плакаты с просьбой помочь приюту для животных или «хотя бы» проголосовать за поправки в Конституцию

09:06, 29.06.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ 1
В Казани появились плакаты с просьбой помочь приюту для животных или «хотя бы» проголосовать за поправки в Конституцию
Фото: vk.com

В Казани появились плакаты с просьбой перевести деньги на содержание животных в приюте «Кот и пес, или «хотя бы проголосовать за поправки в Конституцию о защите животных до 1 июля». Фото плакатов очевидцы разместили в соцсетях.

Как говорится на плакате, после принятия поправок государство будет обязано помогать приютам для бездомных животных.

В самом приюте «Кот и Пес» накануне сообщили, что не имеют отношения к этим плакатам.

«От имени руководства приюта сообщаем, что не имеем отношения к размещенному плакату с просьбой о помощи нашим животным и в поддержку поправок в Конституцию РФ», — говорится в сообщении благотворительного фонда.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:56
    Ну конечно не имеют они отношения!)))) Порадовали! Супер акция: сначала повесили, потом опровергли! И все СМИ об этом написали. Пиарщику не забудут пусть премию выписать
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