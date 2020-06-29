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Нижегородский корги-полицейский ушел на пенсию

02:27, 29.06.2020
Нижегородский корги-полицейский ушел на пенсию
Фото: @corgi_police_dog

Корги по кличке Рыжий, служивший в нижегородской транспортной полиции, ушел на пенсию. Об этом рассказали в Instagram Рыжего.

Рыжий был единственным представителем своей породы в рядах российской полиции. Собаке сейчас 9 лет, 7,5 из которых он провел на службе.

В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в «полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!» — гласит пост.

Несмотря на заслуженный отдых, скучать корги не планирует. Возможно, он начнет осваивать танцы, сообщается на странице в соцсети.

Ранее стало известно, когда в Казанский зоопарк завезут носорогов. Их привезут в Казань не раньше конца 2021 года.

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