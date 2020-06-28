Трамп сначала ретвитнул, а потом удалил видео с расистским лозунгом

Сегодня президент США Дональд Трамп в своем твиттер-акаунте поделился видео, в котором один из его сторонников выкрикивает лозунг, используемый расистскими группировками в США.

Сделал перепост к себе на страницу, американский президент добавил к видео комментарий, в котором назвал своих сторонников «великими людьми» и поблагодарил их. Однако позже этот твит оказался удален. В Белом доме заявили, что Трамп не услышал на видео выкрика.

На видео слышно, как один из протрамповских активистов выкрикивает White Power («Белая сила»).

Протесты против расизма в США проходят с конца мая после того, как в Миннеаполисе полицейские при задержании подозреваемого превысили свои полномочия и убили афроамериканца Джорджа Флойда. Многие американцы считают, что беспорядки вышли из-под контроля.

