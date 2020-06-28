Диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что похудение невозможно без клетчатки. Поэтому тем, кто хочет сбросить лишний вес необходимо добавить в рацион больше овощей.

В частности, диетолог посоветовала включить в рацион разные виды капусты, так как в ней содержится тартроновая кислота, которая препятствует тому, чтобы углеводы превращались в лишние килограммы. Также она пояснила, что пищевые волокна помогают выводить жир из организма, передает «Вечерняя Москва».

Кроме этого важно восполнять объем жидкости. Диетолог советует обратить внимание на огурцы, в которых содержится много воды. Также врач порекомендовала включить в рацион блюда из сельдерея.

Ранее диетолог рассказала, как приготовить шашлык в квартире. Диетолог рекомендовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину.

