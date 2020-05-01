Диетолог рассказала, как приготовить шашлык в квартире

В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле, рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Это может быть достойной альтернативой мангалу. Диетолог рекомендовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину, потому что они низкокалорийны, а это особенно важно при невысоком уровне физической активности.

«Диетические сорта мяса и птицы содержат меньше холестерина и гораздо лучше усваиваются, а значит, подойдут для всей семьи», — передает агентство «Москва» слова Стародубовой.

Также эксперт посоветовала делать самостоятельно маринад для шашлыка. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне не отнесутся ответственно к режиму ограничений в майские праздники, то его придется ужесточать после 12 мая.

