Руководитель автономии татар Саратова готовит книгу о первом председателе Совнаркома ТАССР Саид-Галиеве

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Руководитель национально-культурной автономии татар Саратова, председатель совета директоров ООО «Нарат-К» Камиль Аблязов готовит книгу о первом председателе Совнаркома ТАССР Сахиб-Гарее Саид-Галиеве.

Аблязов ранее уже призывал активнее изучать татарскую историю, а именно внимательнее рассмотреть периоды Золотой Орды и татарских государств.

Сахиб-Гарей Саид-Галиев родился 6 марта 1894 года в Уфе. В 1915 году его призвали в армию, он служил инструктором по саперному делу 126-го запасного пехотинского полка. С 1916 года Саид-Галиев принимал участие в революционной деятельности, являлся агитатором комитета Российской социал-демократической рабочей партии Екатеринбурга.

После Февральской революции 1917 года Саид-Галиев стал членом полкового комитета и Екатеринбургского совета. Занимал должность председателя гарнизонного комитета воинов-мусульман. В марте вступил в партию большевиков, а уже с июля был председателем Уральского областного мусульманского совета.

С 1918 года Сахиб-Гарей Саид-Галиев являлся комиссаром по делам национальностей Казанского совета, членом татаро-башкирского бюро Уфимского губкома. Помимо политической деятельности, Саид-Галиев преподавал мусульманские военно-политические курсы при политотделе Центральной мусульманской военной коллегии. В ноябре 1919 года стал делегатом 2-го Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, избран председателем центрального бюро организации при Центральном комитете РКП(б).

В январе 1920 года Сахиб-Гарея включили в состав комиссии для изучения и определения границ Татарской Автономной Советской Социалистической Республики при Наркомате внутренних дел, в мае стал членом правительственной комиссии по вопросу об образовании Татарской АССР.

В том же году занял пост председателя Временного революционного комитета, затем — председателя Совета народных комиссаров Татарской АССР.

Стоит отметить, что при нем принят Декрет «О введении татарского языка в делопроизводство советских учреждений республики».