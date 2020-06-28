В Казани скончался после продолжительной болезни преподаватель художественного училища

Скончался преподаватель казанского художественного училища им. Н.И. Фешина Альберт Гараев.

Последние 5 лет Гараев тяжело болел. Он был выпускником училища и работал преподавателем в КХУ им. Н.И. Фешина с 2000 по 2018 годы, сообщается на официальной странице художественного училища в «Инстаграме».

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