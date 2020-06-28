В Казани скончался после продолжительной болезни преподаватель художественного училища
Скончался преподаватель казанского художественного училища им. Н.И. Фешина Альберт Гараев.
Последние 5 лет Гараев тяжело болел. Он был выпускником училища и работал преподавателем в КХУ им. Н.И. Фешина с 2000 по 2018 годы, сообщается на официальной странице художественного училища в «Инстаграме».
Вчера стало известно о смерти старейшей жительницы республики Анны Ивановны Емельновой. Ей было 109 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым