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Спасатели назвали предварительную причину возгорания бензовоза в Челнах

16:48, 28.06.2020
Спасатели назвали предварительную причину возгорания бензовоза в Челнах
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах бензовоз вспыхнул из-за неисправной мотопомпы.

Так, спасатели выяснили, что мотопомпа, с помощью которой перекачивали топливо из цистерны в бензовоз, стала причиной пожара на заправке в Набережных Челнах, пишет «Татар-информ».

Инцидент произошел сегодня утром. К моменту прибытия пожарных горели кабина и колеса КАМАЗа, а также разлившееся дизельное топливо. В результате происшествия пострадавших нет. Прокуратура Набережных Челнов начала проверку.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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