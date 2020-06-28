По факту пожара на АЗС в Набережных Челнах прокуратура Татарстана начала проверку

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку по факту разлива и возгорания дизельного топлива на АЗС в Набережных Челнах.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место выехали представители прокуратуры города. По предварительным данным, участок, на котором проводились работы принадлежит физическому лицу. У владельца не имелось разрешительных документов на право хранения ГСМ и проведение работ с ними.

Прокуратура намерена выяснить обстоятельства ЧП и установить характер и размер ущерба, причиненного окружающей среде. Сейчас устанавливается принадлежность сгоревшего бензовоза и земельного участка, на котором произошел инцидент.



Проверка продолжается. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, подытожили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Реальное время» публиковало фоторепортаж с мета пожара на АЗС в Набережных Челнах, где загорелся бензовоз. Пострадавших нет.