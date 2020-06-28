Путин прокомментировал теории об искусственном происхождении коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации с COVID-19 нужно противодействовать ему, а не рассуждать о его происхождении.

Он уточнил, что специалисты могут думать, допускать и прикидывать, «но нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты».

«Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — заявил президент в эфире телеканала «Россия 1".

Путин подчеркнул, что для эффективной борьбы с эпидемией нужно объединять усилия, а не обвинять друг друга.

За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай COVID-19. Всего зарегистрировано 4 472 случая заболевания. В России за последние сутки выявлен 6 791 новый случай коронавируса, число зараженных выросло до 634 437.

