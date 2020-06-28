Новости общества

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Падение строительного крана в Челнах попало на видео

13:33, 28.06.2020
Падение строительного крана в Челнах попало на видео
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Момент падения строительного крана в Набережных Челнах зафиксировал на видео очевидец. Оно опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что сначала ветер раскачал огромную махину. Затем в стороне сверкает молния, и огромная конструкция начинает падать.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран. Чуть позже стало известно о падении еще одного строительного крана на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб. Прокуратура Набережных Челнов тут же сообщила о проверке причин падения.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем