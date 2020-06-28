Падение строительного крана в Челнах попало на видео

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Момент падения строительного крана в Набережных Челнах зафиксировал на видео очевидец. Оно опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что сначала ветер раскачал огромную махину. Затем в стороне сверкает молния, и огромная конструкция начинает падать.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран. Чуть позже стало известно о падении еще одного строительного крана на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб. Прокуратура Набережных Челнов тут же сообщила о проверке причин падения.

