Прокуратура Челнов выяснит, почему упали строительные краны

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения двух строительных кранов из-за сильного ветра.

Напомним, инциденты произошли минувшим вечером. Из-за непогоды упали башенные краны на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе и на строительной площадке жилого комплекса «Междуречье» на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб.



В результате одного из происшествий оказались полностью разрушены пять гаражей в ГСК «Ралли», еще пять боксов и автомобиль получили серьезные повреждения.

Прокуратура с привлечением контрольно-надзорных органов выяснит обстоятельства ЧП, а также способствовавшие им причины и условия, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы прокуратуры РТ.

Прокуратура проверит, как соблюдали застройщики требования безопасности. Кроме того, будет дана оценка принятым строительными компаниями мерам с учетом ранее объявленного МЧС штормового предупреждения.