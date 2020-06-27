В Челнах из-за сильного ветра упал башенный кран высотой 60 метров

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран.

Об этом стало известно в ходе мониторинга соцсетей, поскольку никаких сообщений о падении крана в экстренные службы не поступало.

Прибывшие на место спасатели установили, что на 60-метровом кране строительные работы не производились, он не эксплуатировался.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

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