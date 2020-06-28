В Татарстане мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Фото: МЧС по РТ

В Татартане мужчина погиб при пожаре в своем доме. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Пожар произошел около 6 утра в селе Корноухово Рыбно-Слободского района Татарстана. Заявитель рассказал, что в доме может находиться мужчина.

По прибытию подразделений огонь уже охватил дом. Из окон были видны языки пламени, обрушилась крыша. В каком именно месте может находиться хозяин дома, соседи не знали.

В 6:20 пожарные смогли локализовать пожар. В 7:40 во время разборки и проливки строительных конструкций внутри дома обнаружено тело человека.

Огонь полностью уничтожил дом, занимавший площадь 32 кв. метра. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



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