Аршавин: «Спартак» вырвал бы победу с «Уфой», если бы не VAR»

Бывший игрок сборной России и эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин прокомментировал ничью между московским «Спартаком» и «Уфой» в 24-м туре РПЛ.

«Спартак» владел преимуществом, владел мячом, но не знал, как взломать оборону. «Спартак» вырвал бы победу, если бы не VAR. Но здесь нашла коса на камень. Видно, что в нынешнем состоянии «Спартаку» проще играть вторым номером.



«Спартак» выглядит интереснее после перерыва. Видны краски игры Тедеско. Его задумки», — сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.

В концовке матча нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол, который был отменен из-за пассивного офсайда игрока москвичей, мешавшего вратарю. В добавленное арбитром время возник спорный момент, когда голкипер «Уфы» Александр Беленов поймал мяч на ленточке ворот. В итоге матч закончился безголевой ничьей.

В следующем туре уфимский клуб встречается с казанским «Рубином». На эту игру на продажу будет выставлено лишь 300 билетов.