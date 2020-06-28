Глава Башкирии на Дне молодежи поднял две 16-килограммовые гири — видео

Фото: кадр видео

Глава Башкирии Радий Хабиров на праздновании Дня молодежи легко поднял две 16-килограммовые гири. Видеозапись он опубликовал на личной странице в соцсети.

Ведущие предложили главе республики поднять две гири прямо на сцене. Что он и сделал, подав пример молодым людям.

«Круто, когда есть у кого учиться, друзья», — прокомментировала ведущая.

Хабиров рассказал, что в армии он поднимал гораздо больший вес.

«На самом деле, это остатки той силы, когда мы были молодыми. Я когда в армии служил, вот так играл с двухпудовыми гирями, то есть по 32 кг в каждой руке было. Но времена проходят, мы не молодеем, а задор остался», — сказал глава региона.

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