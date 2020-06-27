Рустам Минниханов посетил экстрим-парк под «Миллениумом» и прокатился на самокате

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня новый экстрим-парк под «Миллениумом» в Казани.

Глава республики прокатился на самокате и поделился фото с подписчиками.

Также Минниханов опубликовал в своем аккаунте ролик-поздравление с Днем молодежи, который отмечается сегодня.

Отметим, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы.

