Рустам Минниханов посетил экстрим-парк под «Миллениумом» и прокатился на самокате
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня новый экстрим-парк под «Миллениумом» в Казани.
Глава республики прокатился на самокате и поделился фото с подписчиками.
Также Минниханов опубликовал в своем аккаунте ролик-поздравление с Днем молодежи, который отмечается сегодня.
Отметим, что для казанцев и гостей города экстрим-парк откроется летом, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка и завершатся все технические, подготовительные и пусконаладочные работы.
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