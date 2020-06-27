В Татарстане прошел третий день голосования по поправкам в Конституцию — видео
В Татарстане прошел третий день голосования по поправкам в Конституцию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Первым на свой избирательный участок вместе с семьей пришел заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Он отметил, что в Татарстане избирательный бюллетень напечатан на двух языках — татарском и русском.
Для того чтобы свести контакты к минимуму, на избирательных участках выход располагается в другой стороне.
Сегодня также проголосовали председатель региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение» Ирина Александровская, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко, а также председатель Общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев.
Сегодня «Реальное время» показало, как в стационарном участке прошел третий день голосования в выходной.ОбществоВласть Татарстан
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