В Татарстане прошел третий день голосования по поправкам в Конституцию — видео

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В Татарстане прошел третий день голосования по поправкам в Конституцию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Первым на свой избирательный участок вместе с семьей пришел заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. Он отметил, что в Татарстане избирательный бюллетень напечатан на двух языках — татарском и русском.

Для того чтобы свести контакты к минимуму, на избирательных участках выход располагается в другой стороне.

Сегодня также проголосовали председатель региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение» Ирина Александровская, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко, а также председатель Общества инвалидов РТ Рифат Ганибаев.

Сегодня «Реальное время» показало, как в стационарном участке прошел третий день голосования в выходной.