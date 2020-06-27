В епархии прокомментировали жалобы Собчак на нападение в монастыре

Екатеринбургская епархия рекомендует не посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где сегодня напали на телеведущую Ксению Собчак.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили РБК в пресс-службе епархии.

Там подчеркнули, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.



Сегодня днем телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее напали в Среднеуральском женском монастыре, куда она приехала снимать фильм про отца Сергия (Романова), который после отстранения от службы захватил женский монастырь. Она приехала в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), но заседание отложили.

