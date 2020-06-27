Мошенники от имени чиновника в правительстве Татарстана предлагали предпринимателям оказать помощь за 200 тыс. рублей

В Татарстане зафиксированы попытки нового вида мошенничества, сообщает республиканский оперштаб.

Так, неизвестный выдавал себя за одного из руководителей в правительстве Татарстана и звонил в различные фирмы под предлогом оказать содействие в получении жилья. Мошенник пытался обманным путем похитить денежные средства в размере более 200 тыс. рублей.



Был установлен абонентский номер IР-телефонии, которым пользовались злоумышленники. Абонентские номера, с которых поступали неоднократные звонки от якобы членов правительства в различные фирмы (+7(843)2490273, +7(483)2629886) предоставлены в пользование аккаунту, IP-адрес которого принадлежит организации HERN Labs AB, располагающейся в Сингапуре. Пополнение баланса абонентских номеров осуществлялось через «Яндекс.Деньги».

Кроме того, неизвестный выходил в интернет через провайдера nat.it-tv.org, который располагается на территории Киева (реальных адресов нет). Вход в личный кабинет осуществлялся через VPN (программа анонимного доступа к сети интернет).

В конце мая 61-летний бугульминец перевел 523 тыс. рублей мошеннику, который представился сотрудником службы безопасности банка.

