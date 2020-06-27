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На «Ак Барс Арене» обновили домашнюю раздевалку «Рубина»

16:52, 27.06.2020
На «Ак Барс Арене» обновили домашнюю раздевалку «Рубина»
Фото: twitter.com/fcrk

Пресс-служба «Рубина» до начала матча с «Локомотивом» показала обновленную раздевалку казанской команды на «Ак Барс Арене».

Для казанских футболистов установили удобные кожаные кресла, которые расположены с соблюдением социальной дистанции. Также в раздевалке нанесли новый логотип арены.

Напомним, матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» состоится в субботу, в Казани. Начало игры — в 17:30 по мск.

СпортФутбол Татарстан
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