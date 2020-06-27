На «Ак Барс Арене» обновили домашнюю раздевалку «Рубина»
Пресс-служба «Рубина» до начала матча с «Локомотивом» показала обновленную раздевалку казанской команды на «Ак Барс Арене».
Для казанских футболистов установили удобные кожаные кресла, которые расположены с соблюдением социальной дистанции. Также в раздевалке нанесли новый логотип арены.
Напомним, матч 24-го тура РПЛ между «Рубином» и «Локомотивом» состоится в субботу, в Казани. Начало игры — в 17:30 по мск.
СпортФутбол Татарстан
Обновлённая раздевалка на «Ак Барс Арене» #РубинЛокомотив | #FCRK pic.twitter.com/2vtX8PnVUn— «Рубин» Казань (@fcrk) June 27, 2020
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